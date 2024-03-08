https://news.day.az/popularblog/1643215.html Селена Гомес опубликовала редкие фото с бойфрендом
Селена Гомес опубликовала редкие фото с бойфрендом
Певица Селена Гомес опубликовала редкие фото с бойфрендом, рэпером Бенни Бланко. Как передает Day.Az, снимками она поделилась в Instagram.
В пятницу, 8 марта, свой день рождения отметил рэпер Бенни Бланко. Ему исполнилось 36 лет. Певица Селена Гомес трогательно поздравила его с праздником постом и общими фото.
"С днем рождения, детка! Твоя эмоциональная выносливость, позитивный настрой, невероятный талант (который меня поражает), несомненный юмор и любящее, доброе сердце просто поражает меня. Я люблю тебя, Бенни Бланко", - написала Гомес.
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