Алсу раскрыла свои методы ухода за собой

Певица Алсу рассказала в беседе с Hello!, что уже около года закаляется, передает Day.Az.

Алсу призналась, что ежедневно обливается холодной водой. Она принимает такой душ полминуты. Сначала она начала с прохладной воды, а теперь перешла на ледяную. Артистка осталась довольна результатом.

"Потрясающие ощущения: ты просыпаешься, в тебе включаются какие-то внутренние ресурсы, чувствуешь себя в тонусе, энергия бьет ключом. Всем советую. Еще стараюсь много ходить, желательно по 10 тысяч шагов в день на свежем воздухе. Даже если уже поздно, а на улице холодно, выхожу в парк и гуляю", - поделилась певица.

Алсу добавила, что также хлопает себя по лицу по утрам, чтобы разогнать лимфу и убрать отеки лица. Она призналась, что этим "лайфхаком" с ней поделилась мать.

Алсу уточнила, что занимается уходом за собой и своим телом прежде всего для себя, а не мужа и детей. По ее мнению, женщина должна любить себя и хорошо выглядеть ради своего внутреннего состояния.

"И только так она сможет вызывать восхищение и уважение - в том числе у членов своей семьи", - заверила исполнительница.

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