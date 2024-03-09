https://news.day.az/popularblog/1643450.html Линдси Лохан планирует стать матерью во второй раз
Линдси Лохан планирует стать матерью во второй раз
Актриса Линдси Лохан заявила, что планирует стать матерью во второй раз. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на People.
В разговоре с журналистами актриса заявила, что уже готова становиться матерью еще раз после рождения сына.
"Давайте сначала родим второго. Но мне нравится иметь много братьев и сестер. Я чувствую себя такой наполненной рядом с братьями и сестрами, с которыми можно поддерживать связь. Я бы хотела, чтобы их было больше. Я хочу, чтобы у моего сына был такой же опыт", - рассказала Лохан.
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