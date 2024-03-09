Линдси Лохан планирует стать матерью во второй раз

Актриса Линдси Лохан заявила, что планирует стать матерью во второй раз. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на People.

В разговоре с журналистами актриса заявила, что уже готова становиться матерью еще раз после рождения сына.

"Давайте сначала родим второго. Но мне нравится иметь много братьев и сестер. Я чувствую себя такой наполненной рядом с братьями и сестрами, с которыми можно поддерживать связь. Я бы хотела, чтобы их было больше. Я хочу, чтобы у моего сына был такой же опыт", - рассказала Лохан.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!