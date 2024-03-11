Селена Гомес поделилась новыми фотографиями со своим возлюбленным
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Селена Гомес поделилась новыми фотографиями со своим возлюбленным Бенни Бланко, передает Day.Az.

8 марта Бенни отметил своё 36-летие, певица трогательно поздравила его в социальной сети:

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