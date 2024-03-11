Подруги купили одинаковые лотерейные билеты и разбогатели

Подруги из США выбрали одинаковые комбинации чисел при покупке лотерейных билетов и разбогатели. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Michigan Lottery Connect.

59-летняя Наоми Коули из города Сагино, штат Мичиган, регулярно принимает участие в розыгрышах вместе с приятельницей. "Мы с подругой всегда говорили, что если бы выиграли в лотерею, то разделили бы деньги. Вместо того чтобы покупать один билет на двоих, мы стали покупать отдельные билеты с одинаковыми номерами", - рассказывает она.

В феврале женщины в очередной раз сыграли в лотерею, выбрав одинаковые числа. Коули была шокирована, когда после розыгрыша ей позвонила подруга и сообщила, что они сорвали куш. Американка выиграла 100 тысяч долларов, а ее приятельница - 50 тысяч долларов, так как забыла воспользоваться опцией, которая удваивает сумму в случае выигрыша. "Так захватывающе и весело - переживать это вместе", - утверждает Коули.

Недавно она посетила офис лотереи, где получила денежный приз. Женщина планирует потратить выигрыш на путешествие с семьей, а оставшуюся сумму отложить.

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