Раскрыта тайна аномалий на отозванном СМИ снимке Кейт Миддлтон после болезни

Жена наследника британского престола принца Уильяма Кейт Миддлтон заявила, что это она отредактировала свою фотографию с детьми, вызвавшую множество вопросов у ее поклонников и СМИ из-за странного фотомонтажа, и извинилась. Пост от ее лица появился в официальном аккаунте Кенсингтонского дворца, официальной резиденции принца и принцессы Уэльских, в социальной сети X (бывший Twitter).

"Как и многие фотографы-любители, я иногда экспериментирую с редактированием. Я хотела бы принести извинения за всю путаницу, возникшую из-за фотографии, которую мы выложили вчера. Я надеюсь, что все отлично провели День матери. К.", - сказано в сообщении, раскрывшем тайну аномалий на снимке вроде пропавшего куска манжеты и странной формы каблука. Это также первый текстовый пост от лица Кейт Миддлтон, опубликованный после сообщений о ее болезни.

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