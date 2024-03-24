Блогерша раскрыла простой способ вернуть белизну носкам

Блогерша Ру (фамилия неизвестна) с никнеймом @rooshome раскрыла простой способ вернуть белизну носкам. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 500 тысяч подписчиков, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На своей странице инфлюэнсерша регулярно делится советами, которые касаются уборки и бытовых проблем.

Она рассказала, что избавить носки от загрязнений, бактерий и неприятного запаха поможет лимон. По словам автора видео, носки потребуется на ночь замочить в теплой воде, добавив в нее большое количество лимонного сока. Затем их следует отжать, нанести на особо стойкие пятна гель для стирки и постирать в холодной воде.

"Содержащаяся в лимоне кислота является естественным отбеливающим средством, благодаря которому ваши белые носки будут выглядеть как новые", - пояснила юзерша.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!