Выигравшему почти пять миллионов долларов банкиру не разрешили оставить деньги себе

Во Франции суд обязал банкира Бертрана Лавиня, отсудившего 4,5 миллиона евро (4,9 миллиона долларов) у работодателя, вернуть деньги. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Bloomberg.

Как постановил Высокий суд Франции, бывший сотрудник банка BNP Paribas, обвинявший работодателя в незаконном увольнении, уже подавал в суд против той же компании и использовал аналогичные аргументы в суде Лондона. Британский суд постановил выплатить ему компенсацию в размере 104 тысяч долларов. Однако позднее Лавинь решил вновь подать в суд на бывшего работодателя, но уже во Франции.

В результате суд не разрешил банкиру оставить себе деньги.

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