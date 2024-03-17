В сети оценили преображение Натали Портман после развода

В сети оценили преображение американской актрисы Натали Портман после развода с мужем, танцором балета Бенжаменом Миллепье. На соответствующие комментарии обратили внимание в Page Six, передает Day.Az.

Поклонники обратили внимание, что расставание с супругом благоприятно повлияло на внешность и стиль знаменитости. "У нее случилось возрождения Феникса", - так изменения во внешнем виде телезвезды описали фанаты в многочисленных публикациях.

В то же время приятельница Портман, имя которой не раскрывается, рассказала журналистам, что актриса действительно выглядит и чувствует себя прекрасно.

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