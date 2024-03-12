Американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон попала в объектив папарацци без макияжа и вызвала споры в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

56-летняя знаменитость была замечена перед презентацией новой коллекции одежды, созданной совместно с брендом RE/DONE. Так, на размещенных кадрах она предстала перед камерами в джинсах с широкими штанинами, рубашке из денима и босоножках на шпильке.

Читатели портала разделились во мнениях по поводу естественного внешнего вида звезды "Спасателей Малибу", о чем принялись писать в комментариях под материалом. "Она выглядит бездомной без макияжа", "Не имею никакой ненависти к Пэм, но я не понимаю этой позиции "без макияжа"", "Слишком много ботокса", "С макияжем она выглядит лучше", "Великолепная женщина", "Я бы не сказал, что она безупречна, но выглядит хорошо", - высказывались они.