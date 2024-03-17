Виктория Бекхэм раскрыла секрет своей фигуры

Дизайнер Виктория Бекхэм рассказала поклонникам в Instagram, что позволяет ей держать себя в форме, передает Day.Az.

49-летняя Виктория Бекхэм активно занимается спортом и не пропускает тренировки, даже несмотря на то, что недавно ей диагностировали перелом стопы. Дизайнер опубликовала фотографию, сделанную в спортзале, и призналась, что устала ходить с гипсом. На снимке знаменитость делала растяжку в коротком черном топе и легинсах.

Позже она показала, как расслабляется после тренировок. Виктория Бекхэм следом выложила снимок, на котором ее нога лежит под лампой с красным светом. В руке модельер держала бокал красного вина.

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