Женщина погладила одежду скороваркой

Пользователей соцсетей удивила женщина из Индии, которая гладит одежду скороваркой, передает Day.Az со ссылкой на NDTV. По словам женщины, это устройство работает не хуже утюга.

В соцсетях были опубликованы кадры, на которых женщина стоит на кухне и гладит одежду скороваркой, точнее, ее горячим основанием. Судя по всему, этот процесс не вызывает у нее проблем - рубашка, лежавшая на доске, стала ровной. Увиденное настолько понравилось зрителям, что они высказали свой восторг в комментариях.

"Какая-то инновация. Предложите женщине, чтобы она получила патент на свое изобретение", - шутят комментаторы.

Впрочем, не все люди оказались под впечатлением от увиденного. Некоторые признались, что в детстве тоже так гладили одежду, когда дома не было утюга.

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