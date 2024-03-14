Женщина погладила одежду скороваркой - и удивила соцсети
Пользователей соцсетей удивила женщина из Индии, которая гладит одежду скороваркой, передает Day.Az со ссылкой на NDTV. По словам женщины, это устройство работает не хуже утюга.
В соцсетях были опубликованы кадры, на которых женщина стоит на кухне и гладит одежду скороваркой, точнее, ее горячим основанием. Судя по всему, этот процесс не вызывает у нее проблем - рубашка, лежавшая на доске, стала ровной. Увиденное настолько понравилось зрителям, что они высказали свой восторг в комментариях.
"Какая-то инновация. Предложите женщине, чтобы она получила патент на свое изобретение", - шутят комментаторы.
Впрочем, не все люди оказались под впечатлением от увиденного. Некоторые признались, что в детстве тоже так гладили одежду, когда дома не было утюга.
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