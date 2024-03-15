Певица Мадонна показала своих повзрослевших дочерей-близняшек, которых забрала из Африки. Как передает Day.Az артистка опубликовала в соцсетях редкое фото 11-летних Стеллы и Эстер.

Девочки родились в 2012 году в Малави, и несколько лет звезда потратила на то, чтобы удочерить их. По словам знаменитости, она ни за что не отступила бы от своей цели, поскольку уже считала этих детей родными.

Мадонна впервые стала матерью в 38 лет, она родила дочь Лурдесс от кубинского спортсмена Карлоса Леона, а через год певица рассталась с отцом ребенка. Позже знаменитость вышла замуж за британского режиссера Гая Ричи, в 2000 году у них появился на свет Рокко, а в 2006-м пара усыновила африканского мальчика Дэвида.

После развода с супругом шоу-дива удочерила девочку Мерси Джеймс из Малави, а в 2017 году забрала в США Стеллу и Эстер. Мадонна признавалась поклонникам, что для нее нет ничего важнее, чем дети, и карьера не может сравниться с счастьем просто быть матерью. По словам звезды, все лучшие воспоминания в жизни связаны с семьей.

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