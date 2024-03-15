Женщина пришла на мероприятие в вечернем платье

- и оконфузилась во время ужина

Блогерша Крисси (фамилия неизвестна) посетила престижное мероприятие в Дубае в вечернем наряде и оконфузилась во время ужина. На соответствующую историю в ее TikTok обратило внимание издание The Sun.

Инфлюэнсерша рассказала, что для данного случая выбрала длинное красное платье на тонких бретелях с глубокими вырезами. На размещенных кадрах юзерша продемонстрировала свой образ в упомянутом изделии и с пышной укладкой.

По словам Крисси, когда она прибыла в назначенное место, отель Palazzo Versace Dubai, и села за стол, то платье деформировалось и частично обнажило ее тело. Вследствие этого женщине пришлось тщательно прижимать руки к телу, чтобы прикрыть оголенные места.

Подписчики оценили поступок и наряд блогерши в комментариях под постом. "Мне нравится ваша ирония в данной ситуации!", "Вы держите руки как тираннозавр, это великолепно", "И все-так вы выглядели прекрасно", - поддержали они.

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