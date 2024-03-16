Новые снимки с Ириной Шейк для нидерландского Vogue

Ирина Шейк, известная российская супермодель, приняла участие в фотосессии для обложки нидерландского Vogue.

Как передает Day.Az, фотография с фотосессии для глянца была опубликована в социальной сети модели.

На съемке 38-летняя Ирина Шейк была одета в водолазку, мини-шорты, кожаный жакет. Также на ней были высокие сапоги с плоской подошвой.

Она стояла на табурете, позируя на фоне металлической трубы и кирпичных зданий.

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