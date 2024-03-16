https://news.day.az/popularblog/1645274.html Новые снимки с Ириной Шейк для нидерландского Vogue - ФОТО
Новые снимки с Ириной Шейк для нидерландского Vogue - ФОТО
Ирина Шейк, известная российская супермодель, приняла участие в фотосессии для обложки нидерландского Vogue.
Как передает Day.Az, фотография с фотосессии для глянца была опубликована в социальной сети модели.
На съемке 38-летняя Ирина Шейк была одета в водолазку, мини-шорты, кожаный жакет. Также на ней были высокие сапоги с плоской подошвой.
Она стояла на табурете, позируя на фоне металлической трубы и кирпичных зданий.
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