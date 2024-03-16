50 человек уличили в колдовстве

В районе ангольского города Камакупа десятки человек пострадали после того, как их обвинили в колдовстве и напоили ядом. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Agence France-Presse.

"Более 50 жертв заставили выпить загадочную жидкость, которая, если верить знахарям, доказывает, занимался этот человек колдовством или нет", - заявила представительница местного совета Лусия Филемон. По данным полиции, 50 человек, уличенных в колдовстве, не пережили экзекуцию.

Согласно поверью, распространенному в этой стране, колдунов легко определить при помощи специального напитка под названием мбулунго, который готовят знахари. Для колдунов этот напиток - яд, а обычные люди, которые пьют мбулунго, якобы остаются живы. Это и считается доказательством виновности или невиновности.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!