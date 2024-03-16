Тяжелобольная Селин Дион со своими тремя сыновьями

Уже в который раз убеждаемся в том, что всем необходимо равняться на Селин Дион. Несмотря на свою неизлечимую болезнь она продолжает жить: посещает мероприятия и регулярно делится новыми фото, передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk.

Певица выложила трогательное фото со своими подросшими тремя сыновьями в запрещенную социальную сеть. Она отметила, что сегодня отмечается Международный день ее аутоиммунного заболевания. "Я глубоко благодарна за любовь и поддержку моих детей, семьи, команды и всех вас! Я хочу выразить свою поддержку всем, кто страдает этим же заболеванием. Я хочу, чтобы ты знал, что у тебя получится! Мы сделаем это!", - подписала Дион публикацию.

Напомним, Селин и Рене Анжелила поженились в 1994 году и были одной из самых красивых пар мирового шоу-бизнеса. В 2016 году Анжелила скончался от рака. У них есть трое сыновей: Рене-Шарль и близнецы Эдди и Нельсон.

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