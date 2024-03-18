Блогерша попала в больницу из-за взрыва освежителя воздуха

Пользовательница TikTok по имени Киндал Чендлер (kyndal_bret) обрела вирусную популярность после того, как в одном из видео рассказала о несчастном случае с автомобильным освежителем воздуха. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Dexerto.

Чендлер использовала освежитель воздуха марки Bath & Body Works. По ее словам, в один из дней ароматизатор перегрелся и взорвался, когда женщина находилась в автомобиле. В результате инцидента она получила повреждение глаз и химические ожоги кожи, из-за чего вынуждена была вызвать неотложку. Также, сообщила пострадавшая, содержимое освежителя воздуха повредило обшивку кресла в машине.

"Теперь у меня большой счет в скорой помощи", - пожаловалась Чендлер.

Видео блогерши за несколько дней набрало более 34 млн просмотров и тысячи комментариев. В основном люди выражали сочувствие Чендлер и желали скорейшего выздоровления. Многие также рекомендовали пострадавшей подать в суд на компанию Bath & Body Works.

Один из комментаторов написал, что тоже столкнулся с похожей проблемой. По его словам, ароматизатор Bath & Body Works взорвался, когда его не было в машине. В итоге пострадал только салон. Компания Bath & Body Works выплатила ему компенсацию в размере $800, чтобы он смог отремонтировать машину.

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