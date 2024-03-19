The Sun опубликовала видео с Кейт Миддлтон

Британский таблоид The Sun опубликовал первое с конца декабря видео, на котором запечатлена жена принца Уэльского Уильяма принцесса Кэтрин. На видео она вместе с мужем, улыбаясь, выходит из магазина при ферме, расположенной рядом с Виндзорским замком, передает Day.Az.

Принцесса не появлялась на людях уже почти три месяца. В январе она перенесла операцию на брюшной полости, после которой ей был рекомендован длительный период восстановления.

В последние недели отсутствие новостей о принцессе вызвало в Великобритании множество слухов. Они усилились после того, как принц Уэльский в конце февраля "по личным причинам" в последний момент отменил участие в панихиде в память о короле Греции Константине II, который приходился ему крестным отцом. Особенно заметным длительное молчание Кенсингтонского дворца стало на фоне заявления канцелярии Карла III о том, что король болен раком, вид которого так и не был назван.

С начала февраля, когда о диагнозе короля официально сообщили, было распространено несколько заявлений о состоянии Его Величества, публиковались его фото и видео. Кэтрин после ее выписки из больницы фотографам удалось заснять лишь однажды через стекло автомобиля. Первая же за почти три месяца официальная фотография принцессы спровоцировала новую волну слухов, так как оказалась отретушированной, что заставило крупнейшие новостные агентства отозвать ее. Жене наследника престола даже пришлось извиниться за недоразумение, которое она объяснила тем, что увлеклась цифровой обработкой семейного снимка, сделанного ее мужем.

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