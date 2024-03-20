Бруклин Бекхэм набил очередную татуировку в честь Николы Пельтц.

Это строки из любовной записки, которую она написала ему перед тем, как они связали себя узами брака почти два года назад.

Как передает Day.Az, в комментариях пользователи задаются вопросом: удобно ли Бекхэму будет читать на спине это послание?

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