https://news.day.az/popularblog/1646098.html Бруклин Бекхэм набил очередную татуировку в честь Николы Пельтц - ФОТО
Бруклин Бекхэм набил очередную татуировку в честь Николы Пельтц - ФОТО
Бруклин Бекхэм набил очередную татуировку в честь Николы Пельтц.
Это строки из любовной записки, которую она написала ему перед тем, как они связали себя узами брака почти два года назад.
Как передает Day.Az, в комментариях пользователи задаются вопросом: удобно ли Бекхэму будет читать на спине это послание?
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