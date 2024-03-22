Экс-жена Родригеза заявила об изменах артиста в браке

Экс-супруга Тимура Родригеза пожаловалась на брак с певцом. Как передает Day.Az, Анна Девочкина заявила в личном блоге, что шоумен ей изменял.

"Многие из вас знают, что "ради моего же счастья" мне предложили покататься на новых для меня "качелях" и проверить мою психику на прочность. Но мы не будем грустить, потому что он изменял/изменил, ой, просто так решил, ой нет, он просто творческая личность. Девочки, выходите, я вас всех знаю в лицо... Уверена, что многие из тех, кого я близко знаю, осуждают мои откровения. Думаю, хайпа достаточно", - высказалась бизнесвумен.

Бывшая жена телеведущего призналась, что после развода пыталась найти опору в жизни разными методами. По словам Девочкиной, ей помогли: психотерапия, разговоры с собой на камеру, активные занятия спортом, качественный сон и путешествия.

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