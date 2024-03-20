Деми Мур показала редкое фото тяжелобольного Брюса Уиллиса с внучкой

Голливудская актриса Деми Мур опубликовала в Instagram редкую фотографию бывшего мужа, актера Брюса Уиллиса, у которого развилась лобно-височная деменция.

Деми Мур публично поздравила тяжелобольного Брюса Уиллиса с днем рождения. 19 марта ему исполнилось 69 лет. По такому случаю актриса показала поклонникам редкие кадры с экс-супругом. На одном из снимков звезда "Крепкого орешка" позирует вместе с внучкой Луэттой, которую родила его дочь Румер.

"С днем рождения, Брюс Уиллис! Мы любим тебя и очень тебе благодарны", - подписала пост Деми Мур.

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