Популярную блогершу арестовали за нападение на полицейского

Популярную тиктокершу Габриэль Эган, на которую в соцсети подписано более четырех миллионов пользователей, арестовали в США за нападение на полицейского. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Fox17.

По данным издания, блогершу задержали в ресторане в городе Нэшвилл. Полицию вызвала охрана заведения, которая задержала ее за агрессивное поведение по отношению к официантке. Отмечается, что Эган столкнулась с официанткой, когда та несла еду, а затем ударила ее по лицу.

Полицейские хотели арестовать тиктокершу за хулиганство, однако в процессе задержания девушка ударила головой одного из офицеров, из-за чего у него распухла губа. Кроме того, она пнула сотрудника полиции по бедру.

В итоге блогершу арестовали и обвинили в причинении телесных повреждений сотруднику службы экстренного реагирования. Официантка решила не выдвигать обвинения в отношении Эган.

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