Мужчина выиграл почти два миллиарда долларов в лотереи

В США раскрыли личность участника лотереи Powerball, который в октябре 2023 года выиграл 1,76 миллиарда долларов. Об этом передает Day.Az со ссылкой на New York Post.

Счастливым обладателем второго по размерам джекпота в истории лотерей стал 65-летний Теодорус Страйк, который проживает в небольшом поселке Фрейзер-Парк, штат Калифорния.

Известно, что мужчина родился на Гавайских островах, у него есть сын и внуки. Также сообщается, что перед выигрышем у Страйка были серьезные проблемы с деньгами и ему пришлось перезаложить дом, который он купил в 2010 году в ипотеку за 86,7 тысячи долларов. В январе он закрыл ипотеку.

Соседка победителя рассказала, что он обожает внуков и "с ним всегда приятно находиться рядом". Известно также, что в середине марта на въезде на его земельный участок появилась табличка "Посторонним вход воспрещен".

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