Роберт Паттинсон впервые стал отцом

У Роберта Паттинсона и его невесты Сьюки Уотерхаус родился первенец. Как передает Day.Az, это стало известно благодаря фотографам издания DailyMail, которые засняли молодых родителей на прогулке.

37-летний актер толкал перед собой светло-розовую коляску, а 32-летняя Сьюки шла рядом.

На прогулке к паре присоединилась мать модели, Элизабет.

Звездные родители пока не объявляли ни пол малыша, ни дату его рождения. В последний раз Уотерхаус видели еще беременной в конце февраля.

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