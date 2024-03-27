https://news.day.az/popularblog/1647431.html Роберт Паттинсон впервые стал отцом - ФОТО
Роберт Паттинсон впервые стал отцом - ФОТО
У Роберта Паттинсона и его невесты Сьюки Уотерхаус родился первенец. Как передает Day.Az, это стало известно благодаря фотографам издания DailyMail, которые засняли молодых родителей на прогулке.
37-летний актер толкал перед собой светло-розовую коляску, а 32-летняя Сьюки шла рядом.
На прогулке к паре присоединилась мать модели, Элизабет.
Звездные родители пока не объявляли ни пол малыша, ни дату его рождения. В последний раз Уотерхаус видели еще беременной в конце февраля.
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