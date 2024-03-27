Певица Бьорк снялась в необычном платье для модного журнала

Исландская певица Бьорк снялась в необычном образе для скандинавской версии журнала Vogue. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте модного издания.

На размещенном снимке 58-летняя исполнительница позирует перед камерой в прозрачном платье, надетом поверх белого корсета, и шляпе с объемными элементами в виде цветов. Наряд, выполненный из тюли и меркина, создан британским модельером Джоном Гальяно для бренда Maison Margiela.

Визажисты сделали артистке яркий макияж в стиле smoky eyes и нанесли на губы красную помаду. Стилисты, в свою очередь, добавили к ее прическе длинные накладные пряди.

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