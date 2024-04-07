Блогер создал из Mac Studio и iPad новый ретрокомпьютер

Энтузиаст с YouTube-канала Scott Yu-Jan превратил мини-ПК Mac Studio и iPad mini в ретрокомпьютер в стиле Macintosh. Подробный видеоролик он опубликовал на своем канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

Используя 3D-печать, он создал корпус, который не только служит док-станцией для iPad mini, но и позволяет использовать его в качестве второго монитора. По словам энтузиаста, модификация не только улучшает функциональность Mac Studio, добавляя возможность работы с Apple Pencil в iPad, но и обеспечивает планшету постоянную зарядку.

Устройство, которое автор назвал Macintosh Studio, оснащено всеми необходимыми портами для удобства и хранения информации, включая специальные отсеки для внешних жестких дисков и наушников.

В будущем каждый желающий сможет повторить эксперимент энтузиаста. Блогер пообещал выложить все необходимые схемы для печати корпуса компьютера на 3D-принтере для своих платных подписчиков.

Macintosh - это линейка компьютеров Apple, начавшаяся с Macintosh 128K, выпущенного в 1984 году. Этот компьютер критиковали за отсутствие возможности модификации.

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