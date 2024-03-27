Легендарную дверь из «Титаника» продали

Деревянную дверь, благодаря которой спаслась Роза Дьюитт Бьюкейтер (Кейт Уинслет) - пассажирка затонувшего лайнера "Титаник" в одноименном фильме Джеймса Кэмерона, продали на аукционе за $718 тыс. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на газету The Guardian.

Аукционные заметки показали, что доска на самом деле является частью дверного проема над входом в салон корабля. В картине главные герои смогли за нее зацепиться в тот момент, когда судно начало тонуть после столкновения с айсбергом. Место для спасения оказалось одно, и Джек Доусон, роль которого сыграл Леонардо Ди Каприо, пожертвовал своей жизнью ради возлюбленной.

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