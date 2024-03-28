Купивший дом мужчина рассказал о странной находке на чердаке

Мужчина рассказал на портале Reddit, что купил новый дом и нашел на чердаке детскую игрушку, оставленную предыдущим хозяином. Комментаторы сочли его находку странной, а ситуация напомнила им сюжеты фильмов ужасов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам автора поста, он обнаружил на чердаке "Джека в коробочке" - популярную в США детскую игрушку в виде коробки, которая может проигрывать мелодию и из которой выскакивает клоун. "Предыдущие владельцы дома ничего больше не оставили", - заявил мужчина.

"Открой коробочку, тогда про тебя снимут фильм ужасов", "Что бы ты ни делал, только не вздумай играть с ней!", "Внутри этой игрушки заперта душа клоуна", "Что ж, теперь тебе придется сжечь дом", - поиронизировали комментаторы. Некоторые заявили, что находка кажется им пугающей.

Другие пользователи предположили, что игрушку могли намеренно спрятать на чердаке родители ребенка, поскольку им надоели издаваемые ею звуки. Автор поста, в свою очередь, отметил, что выкинул найденный им предмет.

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