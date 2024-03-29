Звезда «Друзей» рассказала неожиданные подробности борьбы с раком

52-летняя американская актриса Кристина Эпплгейт, болеющая рассеянным склерозом, вспомнила о своей борьбе с раком. Как передает Day.Az, о неожиданных подробностях лечения она рассказала в подкасте "Диванный эксперт".

По словам Эпплгейт, она сожалеет, что врала поклонникам о своем состоянии, когда в 2008 году была вынуждена перенести удаление обеих молочных желез из-за рака груди. Она напомнила, что радовалась своей новой груди в интервью, несмотря на то, что после операции была покрыта шрамами и не могла принять свое тело. "Да, я запустила тогда фонд. Сделала все нужное, мы собрали миллионы долларов для женщин в группе риска, чтобы они могли позволить себе МРТ. Мы сделали доброе дело, но в конце дня я снимала лифчик и рыдала каждую ночь. Жаль, что я не говорила об этом", - заявила она.

Кроме того, добавила звезда сериалов "Друзья" и "Прощай навсегда", сейчас она учит коллег не храбриться излишне, если они узнали о тяжелом диагнозе. Она рассказала об известной подруге, которая, узнав о своем раке, запостила в соцсетях сообщение "Если кто-то и может победить эту болезнь, то это я". "Я сказала: удали это немедленно, потому что кто-то только-что потерял мать, а она тоже была сильной. Кто-то дочь, кто-то сестру, кто-то отца. Удали и будь честной о каждом шаге - химиотерапии, радиотерапии, этом всем", - рассказала она.

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