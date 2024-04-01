Оксана Самойлова вступилась за дочь после критики из-за бардака

Блогер и бизнесвуман Оксана Самойлова в своем Instagram показала бардак в комнате своей дочери Ариелы, но заступилась за девочку перед фанатами, передает Day.Az.

"Это вы просто привыкли к инстаграмным идеальным детям. Мои и раскидать могут, и брови выщипать, и даже тройки получают иногда. Какой кошмар, конечно. Наверно, надо всех в детдом сдать срочно, а то они что-то не идеальные", - возмутилась Самойлова.

После этого она выложила позитивные комментарии от поклонников, которые писали, что их дети-подростки тоже любят раскидывать вещи по комнате и сидеть в темноте. Самойлова считает, что иметь неидеальных детей - нормально. Она также призналась, что сама иногда устраивает бардак в комнате.

Оксана Самойлова и Джиган женаты с 2012 года. Модель и артист воспитывают сына Давида и трех дочерей - Ариелу, Лею и Майю. В феврале 2024 года рэпер рассказал, что планирует с женой завести пятого ребенка. Самойлова заявила, что пятый ребенок "на подходе". Супруги хотят девочку. По мнению Джигана, с мальчиками тяжелее. Он переживает, что между старшим сыном Давидом и возможным младшим может возникнуть конкуренция.

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