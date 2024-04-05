Блогер создал самый маленький в мире игровой монитор

Энтузиаст и автор популярного YouTube-канала Basically Homeless собрал уникальную портативную консоль с экраном, который, по его словам, является самым маленьким в мире, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Tiny Steam Deck оснащен экраном шириной около 6 мм с разрешением 640×480 пикселей. Несмотря на название, у этого устройства мало что общего с консолью Steam Deck. Энтузиаст собрал свою портативную приставку на базе одноплатного компьютера Raspberry Pi RP2040 и двух половинок контроллеров в стиле Joy-Con от Nintendo.

После сборки устройства в рамках эксперимента блогер даже запустил на своей консоли игру Minecraft. Однако поиграть с комфортом на таком крошечном экране у него не получилось.

Tiny Steam Deck представляет собой не более чем экспериментальный проект, который создан для развлечения. Тем не менее использование Raspberry Pi RP2040 показало потенциал и гибкость платформы, а также еще раз показало возможности одноплатного компьютера для любителей ретроигр и портативных игровых систем. Несмотря на свою инновационность, практическое применение такого устройства ограничено из-за крошечного экрана.

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