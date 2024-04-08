Скромный подарок отца сделал сына долларовым миллионером

Житель США сорвал куш в лотерею и стал долларовым миллионером благодаря подарку отца. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Massachusetts Lottery.

Стивен Ричард из города Баррингтон, штат Род-Айленд, рассказал, что отец время от времени дарит ему лотерейные билеты без повода. Утром 29 марта они вместе завтракали, и отец в очередной раз вручил ему билет мгновенной лотереи. Ричард решил проверить его лишь в конце дня. Американец стер защитный слой с билета и внезапно обнаружил, что выиграл главный приз розыгрыша. Мужчина сорвал джекпот в размере четырех миллионов долларов.

По словам Ричарда, он не мог поверить, что выиграл столь крупную сумму. Он проверил результаты розыгрыша в приложении лотереи, чтобы убедиться, что действительно стал победителем. После этого он поделился радостной новостью с женой и отцом, скромный подарок которого сделал его миллионером.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!