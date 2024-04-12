Блогерша Лерчек в слезах рассказала о разводе

Блогерша Валерия Чекалина, также известная как Лерчек, высказалась о разводе с мужем, бизнесменом Артемом Чекалиным. Как передает Day.Az, в сторис своего Instagram-аккаунта она назвала решение о расставании с супругом самым сложным в ее жизни.

"Мы находимся в бракоразводном процессе, и это было самое сложное и больное решение в жизни", - написала Чекалина.

Также блогерша опубликовала видео, в котором заявила, что, несмотря на развод, они с мужем с уважением относятся друг к другу. "Я благодарна за все это время. Я благодарна за наших прекрасных детей. Я действительно старалась делать все возможное и как партнер, и как жена (...). Иногда, когда ты даже делаешь максимум, это не всегда доставляет счастье", - сказала она в слезах. При этом Чекалина не назвала причину расставания.

Супруг блогерши в сторис своего Instagram-аккаунта также подтвердил сообщения о разводе. "Мы на самом деле разводимся. К сожалению, так в жизни бывает", - сказал Чекалин.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!