Пэрис Хилтон впервые показала свою дочь

Модель и актриса Пэрис Хилтон опубликовала в Instagram фотографии со своей 5-месячной дочерью Лондон, лицо которой скрывала до этого.

"Я мечтала о дочери по имени Лондон столько, сколько себя помню. И так благодарна, что она здесь. Дорожу каждым мгновением, проведенным с ней", - написала светская львица.

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