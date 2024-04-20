https://news.day.az/popularblog/1653591.html Пэрис Хилтон впервые показала свою дочь - ФОТО
Пэрис Хилтон впервые показала свою дочь - ФОТО
Модель и актриса Пэрис Хилтон опубликовала в Instagram фотографии со своей 5-месячной дочерью Лондон, лицо которой скрывала до этого.
"Я мечтала о дочери по имени Лондон столько, сколько себя помню. И так благодарна, что она здесь. Дорожу каждым мгновением, проведенным с ней", - написала светская львица.
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