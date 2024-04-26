Сбросившая 72 килограмма женщина поделилась секретом похудения

Жительница США сбросила 72 килограмма за два года и поделилась секретом похудения. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на New York Post.

33-летняя Эмбер Клеменс из штата Висконсин начала худеть в 2018 году. К 2020-му ей удалось избавиться от 72 килограммов, и с тех пор ее вес не увеличивался. По словам женщины, у нее получилось добиться таких результатов благодаря изменениям в рационе.

Клеменс рассказала, что перешла в основном на высокобелковые продукты. Она покупала протеиновые коктейли и батончики, мясные палочки, греческие йогурты и полуфабрикаты с высоким содержанием белка. В качестве десертов она выбирала сладости с высоким содержанием протеина. Чтобы помочь пищеварению и добавить клетчатку в рацион, американка регулярно покупала смеси для приготовления салатов.

Сейчас Клеменс работает консультантом по снижению веса и помогает другим людям избавиться от лишних килограммов. Она также делится секретами похудения с пользователями в социальных сетях.

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