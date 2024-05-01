Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали редкий совместный снимок

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон показали поклонникам свою ранее неопубликованную фотографию. Снимок был выложен в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились архивным кадром по случаю 13-й годовщины свадьбы. Принцесса позировала в свадебном платье Alexander McQueen, которое было украшено кружевом. Над нарядом работала дизайнер Сара Бертон. Кейт Миддлтон дополнила образ тиарой, фатой и серьгами. Принц Уильям положил руку на бедро возлюбленной и улыбался фотографу.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!