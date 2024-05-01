https://news.day.az/popularblog/1656374.html Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали редкий совместный снимок
Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали редкий совместный снимок
Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон показали поклонникам свою ранее неопубликованную фотографию. Снимок был выложен в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились архивным кадром по случаю 13-й годовщины свадьбы. Принцесса позировала в свадебном платье Alexander McQueen, которое было украшено кружевом. Над нарядом работала дизайнер Сара Бертон. Кейт Миддлтон дополнила образ тиарой, фатой и серьгами. Принц Уильям положил руку на бедро возлюбленной и улыбался фотографу.
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