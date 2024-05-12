55-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» показала лицо без косметики

Американская актриса Кайл Ричардс показала кожу без косметики. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram, передает Day.Az.

55-летняя звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" сделала селфи, запечатлев лицо крупным планом. Она позировала в черном топе с глубоким декольте, выбрав в качестве украшения золотистую цепочку с подвесками.

При этом знаменитость отказалась от макияжа и продемонстрировала признаки возрастных изменений. В то же время она отметила, что сделала микроблейдинг бровей (процедуру мануального татуажа, в рамках которой создается иллюзия волосков на коже, - прим. "Ленты.ру") и скорректировала внешность посредством татуажа губ.

На снимках артистка позировала в черном топе с глубоким декольте, выбрав в качестве украшения золотистую цепочку с подвесками.

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