Блогер создал портативную PlayStation 5 для игры в лесу

Автор YouTube-канала Quiet Nerd создал полностью портативную консоль PlayStation 5 со встроенным аккумулятором, которого хватит на целый день использования. Видео с демонстрацией устройства было опубликовано на канале энтузиаста.

Для создания полноценной портативной консоли PlayStation 5 блогер задействовал уменьшенную версию консоли, так называемую PlayStation 5 Slim, а в качестве корпуса для своей поделки - обычный ящик для инструментов. Внутри этого кейса энтузиаст разместил небольшой экран, внешний аккумулятор, динамики и "железо" от PlayStation 5.

В рамках эксперимента Quiet Nerd отправился в лес, взяв с собой свою портативную консоль. По итогу полуторачасового тестирования портативной PlayStation 5, в том числе в игре Fallout 4, аккумулятор разрядился всего на 10%. Это может указывать на то, что устройства хватит на 10-15 часов работы.

"Представьте, что вы идете ночью по лесу и слышите, как кто-то кричит, а это всего лишь парень, играющий в Fallout 4 на мини-экране", - прокомментировал видео один из подписчиков канала.

Компания Sony в прошлом выпускала портативные консоли, среди которых культовая PSP и провалившаяся после выхода в 2011 году PS Vita. На данный момент компания предлагает фанатам PS Portal - аксессуар для PlayStation 5, который позволяет транслировать игры по Wi-Fi с домашней консоли на экран "портала".

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