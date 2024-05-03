Продюсер Яна Рудковская показала новую сумку с показа Chanel, который прошел сегодня, 2 мая, в Марселе. Как передает Day.Az, пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

"Моя новая сумочка - это мой новый краш. Куда бы я с ней не пришла, все спрашивают, что это и как открывается. Сумка из круизной коллекции Шанель не только пополнила мою коллекцию, но и стала любимой сумочкой Арсюши! Первая в мире сумка, которой можно еще и играть, о как", - написала Рудковская.

Стоимость изделия на сайте BUYMA, который специализируется на изделиях люксовых брендов, составляет $266186 HKD (около 3 миллионов рублей

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