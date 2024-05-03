Екатерина Андреева поразила поклонников необычным нарядом

Российская телеведущая Екатерина Андреева показала фигуру в необычном образе. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram.

На размещенном снимке 57-летняя журналистка запечатлена в черном топе с декоративными жемчужинами и брюках, оформленных кружевными прозрачными штанинами. Также она надела сияющую кофту с принтом в виде помады и черные кроксы, украшенные звездами.

При этом знаменитость сделала яркий макияж с акцентом на губы и распустила волосы. В качестве украшений она выбрала ожерелье и кольцо с зелеными массивными камнями.

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