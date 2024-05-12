https://news.day.az/popularblog/1658550.html В соцсетях обсуждают похудевшую Дженнифер Лопес: «Нервный срыв»
В соцсетях обсуждают похудевшую Дженнифер Лопес: «Нервный срыв»
Певица и актриса Дженнифер Лопес стала гостьей ежегодного бала Института костюма Met Gala, который прошел 6 мая в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Как передает Day.Az, об этом сообщает Daily Mail.
После выхода певицы в прозрачном платье с кристаллами поклонники предположили, что она пила "Оземпик". Фанаты отметили в комментариях, что Лопес сильно похудела.
"Нервный срыв был или "Оземпик"?, "О, "Оземпик". Это ты?", "Слишком много "Оземпика"?", "Похудела жутко", - написали пользователи соцсетей.
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