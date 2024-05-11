Актёр Себастьян Стэн поделился новыми личными фото

Американский актёр румынского происхождения. Наиболее известный по роли Баки Барнса в медиафраншизе "Кинематографическая вселенная Marvel" Себастьян Стэн поделился новыми личными фото с подготовки к Met Gala.

@celebrinews

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