https://news.day.az/popularblog/1659566.html Зендая в мини-платье с декольте снялась для обложки - ФОТО
Зендая в мини-платье с декольте снялась для обложки - ФОТО
Голливудская актриса Зендая стала лицом нового выпуска журнала Vogue Australia. Фотографии были опубликованы в Instagram.
На обложке 27-летняя Зендая предстала в элегантном образе. Актриса позировала в пыльно-розовом мини-платье Louis Vuitton с декольте и открытыми плечами, которое подчеркнуло ее фигуру. Знаменитость дополнила наряд несколькими кольцами и браслетом. Визажисты сделали Зендае нюдовый макияж, а стилисты - легкую укладку. Автором съемки выступил фотограф Джош Олинс.
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