Зендая в мини-платье с декольте снялась для обложки

Голливудская актриса Зендая стала лицом нового выпуска журнала Vogue Australia. Фотографии были опубликованы в Instagram.

На обложке 27-летняя Зендая предстала в элегантном образе. Актриса позировала в пыльно-розовом мини-платье Louis Vuitton с декольте и открытыми плечами, которое подчеркнуло ее фигуру. Знаменитость дополнила наряд несколькими кольцами и браслетом. Визажисты сделали Зендае нюдовый макияж, а стилисты - легкую укладку. Автором съемки выступил фотограф Джош Олинс.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!