Женщина выселила из дома брата с двумя детьми

Женщина выгнала из дома неблагодарного брата, его жену и двух малолетних детей ради своей дочери через суд. Об этом она рассказала в сабреддите Am I The Asshole ("А не сволочь ли я?"), чтобы узнать мнение комментаторов.

40-летняя пользовательница Reddit под ником Mango209 рассказала, что ее конфликт с младшим братом Адамом (имя изменено) начался с того, что она унаследовала дом. Когда ей было чуть больше 20 лет, их бабушка заболела. О ней из семьи заботилась только девушка, поэтому она и получила дом старшей родственницы в наследство и стала в нем жить.

Женщина переехала, когда вышла замуж и родила дочь Кэролайн (имя изменено). Тогда Адам попросил сестру сдать дом ему в аренду. Она согласилась, но предупредила, что в 18 лет этот дом займет Кэролайн, так как он удобно расположен: близко к университетам и центру города. Тогда девочке было только три года. Адам принял условия и заключил договор. По словам женщины, она сдавала брату дом значительно дешевле, чем могла бы.

Около года назад автор поста попросила Адама съехать: она хотела сделать в доме ремонт до переезда в него Кэролайн. Однако он проигнорировал просьбу сестры. Тогда она отправила ему уведомление о выселении. Адам вновь ничего не предпринял. Женщина подчеркнула, что ей ничего не оставалось, как обратиться в апреле в суд. На прошлой неделе Адама, его жену и их детей выселили официально.

"Войдя в дом, я обнаружила, что он находится в ужасном состоянии; потребовалось бы несколько месяцев, чтобы сделать его хоть сколько-нибудь пригодным для жилья, не говоря уже о косметическом ремонте", - рассказала автор поста.

Адам должен был присматривать за домом и сообщать сестре, если что-то в нем требовало ремонта. Женщина напомнила ему об этом, в ответ Адам назвал сестру сволочью, а ее дочь избалованным ребенком. Он обвинил автора поста в том, что она не предупредила его о выселении и унаследовала дом обманом. Женщина отметила, что их родители находятся на стороне брата, поскольку сейчас он и его семья живут с ними.

Большинство комментаторов поддержали автора. Они назвали Адама неблагодарным и призвали женщину взыскать с него деньги за порчу дома. Пользователь под ником lemon_charlie посоветовал ей даже сменить замки и починить окна, чтобы Адам никак не смог проникнуть в дом. Комментатор AZDoorDasher подытожил, что дела с родственниками лучше не вести. "Они не ценят особые условия и цены, которые вы им предлагаете. И они не хотят следовать правилам сделки", - объяснил он.

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