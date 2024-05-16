Дэвид Бекхэм показал свои утренние косметические процедуры

49-летний футболист Дэвид Бэкхем показал фолловерам, как умывается по утрам. По словам спортсмена, делать это его заставила супруга Виктория, передает Day.Az со ссылкой на People Talk.

Во время утреннего ритуала Дэвид использовал косметику, которую производит бренд его жены. Виктория разместила у себя на страничке видео, где ее супруг с обнаженным торсом поэтапно демонстрирует процесс умывания.

"Итак, моя жена будет очень счастлива, потому что я собираюсь использовать ежедневный очищающий гель с молочной кислотой. Она заставляет меня умываться, так что почему бы и нет?" - пошутил звезда футбола.

Ирония Бекхэма на этом не закончилась. Он заявил, что сыворотка и крем для лица вполне сойдут для увлажнения рук и тут же добавил, что этот момент цензуру Виктории, скорей всего, не пройдет.