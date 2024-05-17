37-летняя Глюкоза показала лицо без макияжа на видео

Российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, показала лицо без макияжа на видео во время отпуска. Соответствующие публикации появились в сторис ее Instagram, передает Day.Az.

На размещенных кадрах 37-летняя певица позировала в голубом халате в помещении с каменными стенами. Она предстала перед камерой с распущенными волосами, которые уложила волнами, и продемонстрировала естественную внешность, отказавшись от косметики. "Будуар в пещере. Как вам такой вайб?" - поинтересовалась в подписи звезда.

Известно, что знаменитость вместе со своей подругой - телеведущей Ксенией Собчак - находится на отдыхе в Италии.

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