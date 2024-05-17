https://news.day.az/popularblog/1660808.html 51-летняя Гвинет Пэлтроу снялась без косметики
51-летняя Гвинет Пэлтроу снялась без косметики
Американская актриса и бизнесвумен Гвинет Пэлтроу снялась в естественном виде, без макияжа. Соответствующие публикации появились в сторис ее Instagram.
51-летняя знаменитость показала кадры, на которых она проходит обследование, в том числе МРТ-сканирование тела. На одном из размещенных фото она предстала у аппарата, в серых штанах и оверсайз-футболке. При этом звезда распустила светлые волосы и отказалась от косметики на лице.
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