Мужчина и женщина установили два рекорда за два дня

Мужчина и женщина из США выловили двух крупных рыб за три дня и установили два рекорда штата Джорджия. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Fox News.

2 мая Джейсон Рич поймал длинноперого желтохвоста весом 11 килограммов во время рыбалки в океане в районе Южного рифа. Предыдущий рекордный экземпляр этой рыбы был пойман в марте, а его вес составлял девять килограммов. При этом в среднем эта рыба весит около 4,5 килограмма.

А два дня спустя Молли Стрикленд из Ламбер-Сити выловила черноперого тунца весом 14 килограммов. Рекордная рыба попалась американке в том же районе, что и желтохвост Ричу. Рыбачка побила прежнее достижение среди женщин штата, которое держалось с 1999 года. Тогда был пойман тунец весом 13,8 килограмма.

Оба рекорда были официально признаны Департаментом природных ресурсов Джорджии.

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