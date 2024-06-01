Столетняя женщина назвала секрет долголетия

Жительница британского города Бирмингем, графство Уэст-Мидлендс, готовящаяся отпраздновать столетний юбилей, назвала секреты долголетия. Об этом сообщает BBC News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сильвия Могг родилась в Лондоне в 1924 году. В юности она пережила Вторую мировую войну и немецкие бомбардировки Лондона, позднее изучала химию и физику в одном из колледжей Лондонского университета. Долгое время работала учительницей естественных наук. Когда ей было уже за 70 лет, увлеклась бриджем и до сих пор отлично играет в эту карточную игру. За это в бирмингемском бридж-клубе ее прозвали Сильвия-акула.

По мнению женщины, секрет долгой жизни заключается в оптимизме. Кроме того, по ее мнению, не следует слишком волноваться из-за проблем. "Старайтесь извлекать максимум из каждой минуты, ведь мир чудесен", - говорит она.

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